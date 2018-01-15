Trump: Ben ırkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta göçmenler hakkında skandal bir açıklamaya imza atmış, Afrika ülkeleri için "bok çukuru" demişti. Trump'a sözlerinin sorulması üzerine ABD Başkanı kendini savundu.

"BEN IRKÇI DEĞİLİM"

Göçmenlere hakaret ettiği iddiasıyla tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili soruya cevap verdi.

Trump’ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler hakkında, ”Bu bok çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini neden isteyelim" dediği iddia edilmişti. Trump, bir gazetecinin kendisinin ırkçı olup olmadığına yönelik sorusuna, “Hayır ırkçı değilim. Ben şimdiye kadar röportaj yaptığınız ve soru sorduğunuz kişiler arasında en az ırkçı olanım. Bunu size söyleyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

BM DÜZEYİNDE ÖZÜR TALEBİ

Öte yandan, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın özür dilemesini talep etmişti.