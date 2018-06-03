Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 80 yaşındaki Solmaz Tagayer ile bir araya gelerek sohbet etti.

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulunda 16.092 oy alarak başkan seçilen Ali Koç "Allah doğrunun yanında oldu ve iyilik kazandı" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de olduğu önemli isimler yer alıyor.

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Aziz Yıldırım'ın seçim tahmini tutmadı

20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım, bugün yapılan seçimde de başkan seçileceğinden emindi ancak kazanan Ali Koç oldu.