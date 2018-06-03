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Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği verecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da iftar yemeği vereceği açıklandı.

İHA | 03.06.2018 - 20:08..
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ABD başkanlarının yıllardır Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğine, geçen yıl son veren Başkan Donald Trump’ın, gelecek hafta Beyaz Saray'da iftar yemeği vereceği bildirildi.

Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği verecek

Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan iftar yemeğinin hazırlıkları başladı. Ancak Trump’ın ilk kez vereceği iftar yemeği için Beyaz Saray’a misafir listesinin sunulmadığı belirtildi.

GEÇEN SENE SON VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray’da iftar yemeği düzenlemeyerek kendisinden önce başkanlık görevini üstlenmiş Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın yaklaşık yirmi yıllık geleneğine son vermişti.

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