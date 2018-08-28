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Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evanjelist liderleri ağırladı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 09:15..
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Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

ABD seçimlerimde Donald Trump'ın başkanlığını en çok destekleyen gruplardan biri evanjalistler olmuştu.

BRUNSON'IN CEMAATİ

Türkiye'de FETÖ ve PKK'dan yargılanan Papaz Andrew Brunson da evanjalistler olarak adlandırılan grubun içerisinde yer alıyor.

Papaz Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayan bu grup, ABD Başkanı Trump'a da baskı yapıyor.

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLADI

Trump dün Beyaz Saray'da evanjalist lideri ağırladı. Büyük oranda katılımın gerçekleştiği toplantıda Papaz Brunson konusu da gündeme geldi.

ALKIŞ ALDI

Trump konuyla ilgili, "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" sözlerini söyledikten sonra büyük bir alkış aldı. Tüm konuşma boyunca en çok alkışlandığı kısım bu sözler oldu.

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

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