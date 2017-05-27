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Trump bu kez eşinin elini tuttu

Yaşadıkları 'el ele tutuşma' krizleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Trump ve eşi, Sicilya'da uçaktan inince el eleydi.

27.05.2017 - 09:48
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ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın ilk yurtdışı seyahati olan İsrail'de ve ziyaret ettiği diğer ülkelerde eşiyle yaşadığı 'el ele tutuşma' krizleri hala gündemdeki yerini koruyor.

Trump bu kez eşinin elini tuttu

ÇİFT EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

G-7 zirvesinden önce geldikleri Sicilya'da çift uçaktan inince el ele görüntülendi.

Trump bu kez eşinin elini tuttu

Trump bu kez eşinin elini tuttu VİDEO

MELANİA TRUMP EŞİNİN ELİNİ TUTMAYI REDDETMİŞTİ

Bir kriz de İtalya'da yaşanmıştı. İtalya'da uçaktan indikleri sırada eşinin elini tutmak isteyen Donald Trump, eşi tarafından reddedilmişti.

Melania, Donald Trump'ın elini tutmadı VİDEO

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