ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın ilk yurtdışı seyahati olan İsrail'de ve ziyaret ettiği diğer ülkelerde eşiyle yaşadığı 'el ele tutuşma' krizleri hala gündemdeki yerini koruyor.

ÇİFT EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

G-7 zirvesinden önce geldikleri Sicilya'da çift uçaktan inince el ele görüntülendi.

Trump bu kez eşinin elini tuttu VİDEO

MELANİA TRUMP EŞİNİN ELİNİ TUTMAYI REDDETMİŞTİ

Bir kriz de İtalya'da yaşanmıştı. İtalya'da uçaktan indikleri sırada eşinin elini tutmak isteyen Donald Trump, eşi tarafından reddedilmişti.

Melania, Donald Trump'ın elini tutmadı VİDEO