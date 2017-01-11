taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8965
EURO
4,0987
ALTIN
148,78
PETR
54,9200

Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı

ABD Başkanı Trump, ilk basın toplantısında yalan haber yapmakla suçladığı CNN muhabirine soru sordurmadı.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 20:27
  1. Haberler
  2. Gündem
Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.

Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı

Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

1028
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

145
Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

530
Obama veda etti

Obama veda etti

233
Yiğit Bulut Hürriyet'teki bir yazıya dikkat çekti

Yiğit Bulut Hürriyet'teki bir yazıya dikkat çekti

513
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Milli Savunma Bakanı MPT-76 ile deneme atışı yaptı

Milli Savunma Bakanı MPT-76 ile deneme atışı yaptı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM