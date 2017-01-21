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Trump dönemi için John Bass'tan ilk açıklama

ABD Büyükelçisi John Bass, "ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin temellerine katkı yapmak için yeni yönetime destek olacağız" dedi.

21.01.2017 - 09:05
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Trump dönemi için John Bass'tan ilk açıklama

ABD Büyükelçisi John Bass, yeni başkan Donald Trump'ın resmen göreve başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE-ABD İTTİFAKI

Bass, açıklamasında, "Başkan Trump’ın yemin töreniyle birlikte, 200 yılı aşkın süredir demokratik sistemimizin temel yapı taşı niteliğini taşıyan yetkinin barışçıl şekilde devredilmesine tanık oluyoruz.

Ben ve büyükelçiliğilimiz, ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin güçlü temellerine daha da katkı yapmak için yeni yönetime destek olmaya devam edeceğiz.

BERABER ÇALIŞTIĞIMIZDA HER ZAMAN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Önümüzdeki aylarda ortak konular üzerinde yakından çalışmaya kararlıyız. Beraber çalıştığımızda, Türkiye ve ABD olarak, her zaman daha güçlüyüz" ifadeleri yer aldı.

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