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Trump, Erdoğan'dan FETÖ'den tutuklanan papazı istedi

Beyaz Saray'da gerçekleşen Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

17.05.2017 - 12:08
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Trump, Erdoğan'dan FETÖ'den tutuklanan papazı istedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da dün bir araya geldi. Görüşmede değinilen konulardan biri Türkiye'de kasım ayından bu yana FETÖ'den tutuklu olan Papaz Andrew Brunson oldu.

TRUMP, FETÖ'DEN TUTUKLANAN PAPAZI İSTEDİ

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan papazın serbest bırakılmasını istedi. Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılması konusunda 3 kez talepte bulunduğu ve acilen ABD'ye iadesini istediği aktarıldı.

GÜLEN'İN İADESİ HALEN YAPILMADI

Diğer yandan FETÖ lideri Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD'den iadesi istenmişti ancak iade talebi halen değerlendirme sürecinde..

Trump, Erdoğan'dan FETÖ'den tutuklanan papazı istedi

BEYAZ SARAY'DAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA

"ABD Başkanı Donald J. Trump, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş; görüşmede ülkelerimiz arasındaki derin ve çok yönlü ilişkinin nasıl daha da güçlendirilebileceği ele alınmıştır. Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenliğine ilişkin taahhüdünü ve terörün her türüyle mücadele edebilmek için birlikte çalışmaya duyulan gereksinimi yinelemiştir.

Başkan Trump, Pastör Andrew Brunson’ın hapsedilmesine de değinmiş; Türk Hükümeti’nin Brunson’ı ivedilikle Amerika Birleşik Devletleri’ne iade etmesini talep etmiştir. Başkan Trump, gelecek hafta gerçekleştireceği uluslararası ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini de ifade etmiştir"

Trump, Erdoğan'dan FETÖ'den tutuklanan papazı istedi

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