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Trump, eşi Melania Trump hakkındaki iddialara yanıt verdi

ABD Başkanı Trump, First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'a neden taşınmadığını açıkladı.

17.02.2017 - 11:53
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"BARRON OKULUNU BİTİRİNCE TAŞINACAK"

"Melania’a gidip gelmeye devam edecek ve Barron okulunu bitirdiğinde, çünkü bitirmesine birkaç ay kalmış bir çocuğu okulundan almak zor, Barron’la birlikte Beyaz Saray’a taşınacak" diyen Trump, eşi için övgü dolu sözler sarf etti.

Trump, eşi Melania Trump hakkındaki iddialara yanıt verdi

EŞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI: MELANIA ÜLKE İÇİN HARİKA BİR TEMSİLCİ

“Bence Melania bu ülke için harika bir temsilci” olacak diyen Trump, 2005 yılında evlendiği eşi hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saçma bir durum oldu çünkü haksız şekilde iftiraya uğradı, onun hakkında söyledikleri şeyler… Onu uzun zamandır tanıyorum, çok başarılı bir insandı. Çok başarılı bir modeldi. Çok iyiydi. Geceleri evine giderdi, insanlarla dışarı bile çıkmazdı. Çok saklı bir insandır. Her zaman bulabileceğiniz en yüksek kalitede insan oldu.”

Trump, eşi Melania Trump hakkındaki iddialara yanıt verdi

MELANIA TRUMP, SADECE 2 KEZ BEYAZ SARAY’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Eşinin başkan olarak görevi devraldığı yemin törenin ardından New York’a dönen Melania Trump, bugüne dek sadece iki kez Beyaz Saray’da bulundu. Bunların ilki Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie’yle birlikte haftasonunu geçirmek için Florida’ya gitmeden hemen önce, ikincisi ise eşi Sara’yla birlikte Washington’a gelen Benyamin Netanyahu’yu ağırlarken. Melania Trump, Akie Abe’ye Washington’daki temasları sırasında eşlik etmeyerek protokol kurallarını da altüst etmişti.

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