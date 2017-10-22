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Trump gizlenen Kennedy suikasti belgelerini halka açacak

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkanlardan John F. Kennedy'ye yapılan suikasta ilişkin gizli belgelerin kamuyla paylaşımına izin verecek.

22.10.2017 - 02:09
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Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurdu.

Trump, "Daha fazla bilgi alınması için Başkan olarak uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullandı.

Trump gizlenen Kennedy suikasti belgelerini halka açacak

25 SENELİK SÜRE DOLUYOR

1992 yılında çıkartılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içerisinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre 26 Ekim'de doluyor.

Trump gizlenen Kennedy suikasti belgelerini halka açacak

Bugüne kadar Ulusal Arşivler, Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosya içerisindeki bazı bilgiler ancak Başkan'ın onayıyla açıklanabilecek.

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