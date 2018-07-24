taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.391
USD
4,8867
EURO
5,7142
ALTIN
192,49
PETR
73,1500

Trump gümrük vergileriyle tehdit etmeye devam ediyor

Donald Trump, ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşmaya varılmazsa ülkelerin gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

DHA | 24.07.2018 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

3

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan gümrük vergilerinin "harika bir enstrüman" olduğunu söyledi ve müzakere masasında adil bir anlaşmaya varılamayan ülkelerin gümrük vergileriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Trump Twitter paylaşımında şunları söyledi:

"GÜMRÜK VERGİLERİ HARİKADIR"

"Uzun yıllar boyunca bize adaletsizce davranmış olan ülkelerin hepsi Washington’a pazarlığa geliyor.

Bunun aslında yıllar önce olması gerekiyordu ama dedikleri gibi ‘geç olsun güç olmasın!’. "Gümrük vergileri harikadır!

"YA ADİL BİR ANLAŞMA İÇİN PAZARLIK YAPARLAR YA DA..."

Ya ABD’ye adaletsizce davranmış olan bir ülke ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma için pazarlık yapar, ya da gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırlar.  Bu bu kadar basittir ve herkes birşeyler söylüyor.

Unutmayın, biz herkesin çaldığı kumbarayız. Herşey ‘Harika’ olacak!"

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

Meclis'teki HDP'lilerin korkulu rüyası: Alpay Özalan

638
Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

183
Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

Ahmet Şık, TBMM kürsüsünde hakaretler yağdırdı

242
Çöken binanın sahibi konuştu

Çöken binanın sahibi konuştu

63
Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

Türkiye'den Yunanistan'a yardıma hazırız mesajı

261
TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

63
Erdoğan'dan bedelli açıklaması

Erdoğan'dan bedelli açıklaması

444
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM