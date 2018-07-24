Trump gümrük vergileriyle tehdit etmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan gümrük vergilerinin "harika bir enstrüman" olduğunu söyledi ve müzakere masasında adil bir anlaşmaya varılamayan ülkelerin gümrük vergileriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Trump Twitter paylaşımında şunları söyledi:

"GÜMRÜK VERGİLERİ HARİKADIR"

"Uzun yıllar boyunca bize adaletsizce davranmış olan ülkelerin hepsi Washington’a pazarlığa geliyor.

Bunun aslında yıllar önce olması gerekiyordu ama dedikleri gibi ‘geç olsun güç olmasın!’. "Gümrük vergileri harikadır!

"YA ADİL BİR ANLAŞMA İÇİN PAZARLIK YAPARLAR YA DA..."

Ya ABD’ye adaletsizce davranmış olan bir ülke ticaret müzakerelerinde adil bir anlaşma için pazarlık yapar, ya da gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırlar. Bu bu kadar basittir ve herkes birşeyler söylüyor.

Unutmayın, biz herkesin çaldığı kumbarayız. Herşey ‘Harika’ olacak!"