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Trump Güney Kore lideriyle Kuzey Kore tehdidini görüştü

Trump ile Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn arasındaki telefon görüşmesinde Kuzey Kore tehdidi konuşuldu.

30.01.2017 - 07:02
  1. Haberler
  2. Politika

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore liderinin, göreve başlaması dolayısıyla Trump'ı tebrik etmek için aradığı belirtildi. Açıklamada, ikili arasındaki görüşmede ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yapıldığı kaydedildi.

ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Trump'ın, Güney Kore'nin güvenliği için askeri kapasitelerin tamamı da dahil gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda Kyo-ahn'a güvence verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İki lider Kuzey Kore tehdidine karşı ortak savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

ABD SAVUNMA BAKANI ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Ayrıca Savunma Bakanı James Mattis'in önümüzdeki günlerde Güney Kore'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerine verilen önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Birkaç gün önce Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Mattis'in ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore ile Japonya'ya yapacağını açıklamıştı.

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