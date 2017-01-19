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Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, Kongrenin bahçesindeki yemin töreninin ardından, Obama'dan görevi devralacak.

19.01.2017 - 11:39
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Cumhuriyetçi Donald Trump, yarın Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi alacak.

200 MİLYON DOLARLIK DEVİR TESLİM

8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

Beyaz Saray'da 8 yıldır oturan Demokrat Obama'nın ardından göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump'ın ilk günden itibaren hem iç hem de dış politikada atacağı adımların tüm dünya tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

Trump için 200 milyon dolarlık devir teslim töreni

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