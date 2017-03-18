Trump ile Merkel'in basın toplantısı

Trump ve Merkel, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Verimli geçen görüşmelerinde NATO'ya ilişkin konuları ele aldıklarını kaydeden Trump, "Başbakan Merkel'e NATO'ya yönelik güçlü desteğimin yanı sıra üye ülkelerin savunma maliyeti için paylarına düşen miktarı ödemeleri gerektiğini tekrar ettim. Birçok ülkenin NATO'ya geçmiş yıllardan önemli miktarda borcu var. Bu ABD'ye karşı adil değil. Bu ülkeler borçlarını ödemek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Trump Merkel'e Almanya'nın NATO'ya katkısını ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine yükseltmekteki kararlılık, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için gösterdiği liderlik ve terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için yaptığı iş birliği için teşekkür etti.

"GÖÇMENLİK HAK DEĞİL, AYRICALIKTIR"

ABD'nin ve Almanya'nın en büyük hedefinin vatandaşlarının güvenliği olduğunu vurgulayan Trump, "Göçmenlik bir hak değil, ayrıcalıktır. Vatandaşlarımızın güvenliği her zaman her şeyden önce gelmelidir." dedi.

Trump ayrıca görüşmelerinde iki ülkenin ekonomik ortaklığına yönelik konuları ele aldıklarını dile getirirken, ABD ve Almanya'nın adil ve karşılıklı ticaret politikaları için birlikte çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

"BİRBİRİMİZLE KONUŞMAK, BİRBİRİMİZ HAKKINDA KONUŞMAKTAN ÇOK DAHA İYİDİR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump ile ilk kez yüz yüze görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, "Bu görüşmeye kadar geçen süre boyunca hep birbirimizle konuşmamızın birbirimiz hakkında konuşmaktan çok çok daha iyi olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın NATO'ya desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Merkel, "Almanya'nın NATO'ya 2024 itibariyle GSYH'nin yüzde 2'sini ayırma konusunda kararlı olduğunu" bildirdi.

Merkel, Trump yönetiminin Ukrayna konusunda AB ile birlikte çalışmaya devam edeceğini öğrenmekten mutluluk duyduğunu ve gelecek aylarda bu konudaki çalışmaların başlayacağını kaydetti.

"TİCARET KAZAN-KAZAN PRENSİBİNE UYMALI"

Ayrıca ticaret alanında müzakereye açık olduklarına işaret eden Merkel, "Ticaret kazan-kazan prensibine uymalı. Detayları görüşebiliriz." dedi.

Merkel buna ilaveten sanayi sektöründe işlerini kaybedenlere yeni istihdam imkanları sağlamanın Trump yönetimi için çok önemli olduğunu anladığını ancak aynı şeyin kendi hükümeti ve insanları için de önemli olduğunu vurguladı.

"KONGREDEN KISA SÜREDE BÜYÜK FARKLA GEÇECEK"

Trump ve Merkel daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Cumhuriyetçi Partinin lider kadrosu tarafından hazırlanan sağlık sigortası tasarısına yönelik soru üzerine her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Kısa süre önce mükemmel insanlardan oluşan bir grupla bir araya geldim. Çoğu 'hayırcı' 12 Kongre üyesiyle görüştüm ve çoğu toplantı sonunda 'evetçi' oldu. Her şey harika şekilde bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Merkel öte yandan çıkmaza giren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'na (TTIP) değinirken, "Umarım başlattığımız anlaşmaya kaldığı yerden devam ederiz." ifadelerini kullandı.