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Trump İran'la olan nükleer anlaşmayı sonlandıracak

Beyaz Saray, Donald Trump'ın İran'la olan nükleer anlaşma hakkında kararını verdiğini ve açıklamak için doğru zamanı beklediğini belirtti.

05.10.2017 - 23:42
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Trump İran'la olan nükleer anlaşmayı sonlandıracak

BASINDAN 'ANLAŞMA SONA ERECEK' İDDİASI

Amerikan Washington Post gazetesindeki haberde, Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olmadığını açıklamayı planladığı iddia edildi.

Söz konusu haberde, Trump'ın muhtemelen 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği savunuldu.

Trump'ın bu konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini" duyurabileceği de öne sürüldü. 15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda Kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak istediği belirtildi.

Trump İran'la olan nükleer anlaşmayı sonlandıracak

BEYAZ SARAY NET CEVAP VERMEDİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkanın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var." diye konuştu.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.

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