Trump: İsrail'e Kudüs için benden öncekiler söz verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayan Donald Trump, basın mensuplarından Kudüs hakkında gelen bir soru doğrultusunda, eski başkanları suçladı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması kararını kendisinden önceki başkanların aldığını dile getiren Trump, "Bunu yapacak cesaretleri yoktu" dedi.

"İRAN ORTA DOĞU'DA KAOSU BESLİYOR"

Yapılan basın toplantısında İran konusuna değinen ve Merkel ile de bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyen Trump, "İran rejimi Orta Doğu’da şiddeti, kan dökülmesini ve kaosu besliyor. Bizler katil rejimin nükleer silahlara sahip olmaya daha fazla yaklaşmasını engellemeliyiz ve İran tehlikeli füzeleri yaygınlaştırmayı ve terörü desteklemeyi durdurmalı" şeklinde konuştu.

"İSRAİL'E BENDEN ÖNCEKİLER SÖZ VERDİ"

Donald Trump, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini taşıma kararı hakkında gelen bir soru üzerine, "Kudüs yıllardır söz verilen bir konuydu, biliyorsunuz Kudüs’te büyükelçilik. Başkanlar tarafından yıllarca söz verildi. Kampanyalarında bu sözü verdiler ama gerçekleştirecek cesareti bulamadılar. Ben gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa Birliği ile olan ticari açıkla ilgili olarak Merkel’i, Almanya’yı veya Avrupa Birliği’ni suçlamadığını söyleyerek, "Kendimden evvelki başkanları suçluyorum" dedi.