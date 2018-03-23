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Trump istemediği tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Doğru değil ve ülke için kötü" dediği 1,3 trilyon dolarlık torba bütçe tasarısını imzaladı.

AA | 23.03.2018 - 23:46..
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Trump istemediği tasarıyı onayladı

Beyaz Saray'da düzenlenen törende torba tasarıyı imzalayan Trump, "Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım" dedi. Trump daha önce bu tasarı için "doğru değil ve ülke için kötü" ifadelerini kullanmıştı.

Trump istemediği tasarıyı onayladı


"ABSÜRT BİR DURUM"

Bütçede beğenmediği birçok şey olduğunu belirten Trump, 2 bin 200 sayfayı aşkın tasarının saatler önce hazırlanmasından ötürü kimse tarafından tam olarak okunamamasını "Absürt bir durum" sözleriyle eleştirdi.

Trump, buna karşın, bütçede savunma harcamalarına geçen yıla kıyasla 60 milyar dolardan daha fazla pay ayrıldığını vurgulayarak, "Bu nedenle ulusal güvenlik gereği torba bütçeyi imzaladım." dedi.

Trump istemediği tasarıyı onayladı

"BUNU TEKRAR ETMEYECEĞİM"

Trump, göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik çekincelerine karşın imzaladığı bütçenin ilk ve son olduğunu vurgulayarak, "Kongre'ye söylüyorum, böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım. Bunu tekrar etmeyeceğim." dedi.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bütçeyi veto edebileceğini belirten Trump, "Torba Bütçe Yasası'nı, 800 bini aşkın DACA göçmeninin Demokratlar tarafından tamamen terk edilmesi ve ulusal güvenliğimiz için aşırı derecede ihtiyacımız olan sınır duvarını tümüyle finanse etmediği gerekçelerine dayanarak veto etmeyi değerlendiriyorum." paylaşımında bulunmuştu.

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