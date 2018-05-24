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Trump ithal otomobil ve parçaları için inceleme istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdi.

AA | 24.05.2018 - 06:22..
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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirildi.

GÜVENLİK İÇİN 232. MADDEDEN YARARLANACAK

Trump, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediğini bildirdi.

Trump şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika’nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim. Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için kritik önem taşıyor.”

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