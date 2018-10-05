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Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'daki mitingine gitmek için Air Force One'a binerken ayağına tuvalet kağıdı veya mendilin yapıştığı görüldü. Trump'ın bu halleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 11:04..
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Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ayakkabısına dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan bir cismin yapışmış olduğu görüldü.

Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

Trump tuvalet kağıdı ile uçağa bindi ViDEO

UÇAĞA BİNENE KADAR AYAĞNIDA KALDI

​Trump tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı.

Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu. Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trump karizmayı çizdirdi: Tuvalet kağıdı ile uçağa bindi

ALAY KONUSU OLDU

Donald Trump'ın bu halleri sosyal medyada alay konusu olurken, o anlara ilişkin yayınlana video kısa süre içerisinde 1 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump'ın bu halleriyle dalga geçti.

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