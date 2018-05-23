taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.121
USD
4,7723
EURO
5,6029
ALTIN
198,03
PETR
79,0300

Trump-Kim görüşme için hatıra parası bastırıldı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'a giderek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı zirve için şimdiden hatıra parası çıkardı.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler bir dargın bir barışık seyrederken, Başkan Trump, en öngörülemez zirveye üç hafta varken hatıra parası çıkardı.

Trump-Kim görüşme için hatıra parası bastırıldı

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ'NE SELAM

Hatıra parasının ön yüzünde iki liderin kabartmaları var. ABD ve Kuzey Kore bayrakları üzerinde, 'Başkan Donald Trump', 'Yüce Lider Kim Jong-un' unvanları eşliğinde iki lider profilden birbirine bakıyor. Bunun etrafında iki ülkenin resmi adları kullanılmak suretiyle 'Amerika Birleşik Devletleri', 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' ve '2018 barış görüşmeleri' yazıyor. Arka yüzünde Beyaz Saray'dan havalanan Air Force One kabartmasını, 'Başkan Donald Trump'ın ziyareti' yazısı tamamlıyor.

Trump-Kim görüşme için hatıra parası bastırıldı

GÖRÜŞMELER TEHLİKEDE

İki ülke arasındaki normalleşme süreci, geçtiğimiz günlerde Washington tarafından ısrarla altı çizilen Kaddafi meselesi nedeniyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

ABD Kuzey Kore'yi Libya olmakla uyarmış, Kim'i de sonununun Kaddafi gibi olabileceği sözleriyle tehdit etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fransa'da polislerden protestoculara dayak
Fransa sokakları grev olayları nedeniyle karıştı.Geçtiğimiz ay başlayan grevler, iş bırakmalarla devam ediyor. Paris'de polis gösteri yapmak isteyen gruba dayak attı.
Irak seçiminin galibi Sadr ABD ile temas kurdu
ABD karşıtı olarak bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın, Amerikalı bazı yetkililerle temasa geçtiği ileri sürüldü.
Güzellikte sınır tanımayan Betta balıkları
Akvaryum dünyasının en göz alıcı balık türlerinden Betta balıkları, meraklıların talepleri nedeniyle anavatanlarından binlerce kilometre uzağa yolculuk yapıyor.
Trump'tan Çin liderine: Birinci sınıf poker oyuncusu
ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan Kuzey Kore ziyareti öncesinde mevcut duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Trump, Çin'in Kuzey Kore'yi etkilediğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

922
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

376
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

312
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

151
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

521
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

206
Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM