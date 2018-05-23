Trump-Kim görüşme için hatıra parası bastırıldı

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler bir dargın bir barışık seyrederken, Başkan Trump, en öngörülemez zirveye üç hafta varken hatıra parası çıkardı.

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ'NE SELAM

Hatıra parasının ön yüzünde iki liderin kabartmaları var. ABD ve Kuzey Kore bayrakları üzerinde, 'Başkan Donald Trump', 'Yüce Lider Kim Jong-un' unvanları eşliğinde iki lider profilden birbirine bakıyor. Bunun etrafında iki ülkenin resmi adları kullanılmak suretiyle 'Amerika Birleşik Devletleri', 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' ve '2018 barış görüşmeleri' yazıyor. Arka yüzünde Beyaz Saray'dan havalanan Air Force One kabartmasını, 'Başkan Donald Trump'ın ziyareti' yazısı tamamlıyor.

GÖRÜŞMELER TEHLİKEDE

İki ülke arasındaki normalleşme süreci, geçtiğimiz günlerde Washington tarafından ısrarla altı çizilen Kaddafi meselesi nedeniyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

ABD Kuzey Kore'yi Libya olmakla uyarmış, Kim'i de sonununun Kaddafi gibi olabileceği sözleriyle tehdit etmişti.