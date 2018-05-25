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Trump: Kim ile hâlâ görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirvenin hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

AA | 25.05.2018 - 22:30..
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ABD Başkanı Trump, Amerikan Donanması mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamaların olumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını vurguladı.

TRUMP, OLASI GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanan, ardından Trump tarafından iptal edilen zirve ve Kuzey Kore'den gelen son açıklama hakkındaki bir soruya ise ABD Başkanı, "Herkes oyunlar oynar." cevabını verdi.

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