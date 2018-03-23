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Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

ABD'de yönetim krizi büyüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren istikrarı sağlayamayan Trump, çözümü görevden almalar ve istifa ettirmelerde aramaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 03:54..
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Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Donald Trump'ın 14 aylık görev süresi boyunca kabineden ve çalışma ekibinden 20'den fazla isim ayrıldı. Kritik isimlerin görevine kendisi son verirken, bazı önemli isimler de istifalarını açıkladı.

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

ÖNEMLİ İSİMLERİ GÖREVDEN ALDI

Kendi çalışma ekibi ve Beyaz Saray'dan önemli isimlerin görevine son veren Trump, son olarak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevinden aldı.

ABD Başkanı Trump daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein, FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Adalet Bakanı Vekili Sally Yates, ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gibi kritik pozisyonlardaki isimleri görevlerinden aldı. Bu listeye katılan son önemli isim de Mc Master oldu.

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

İSTİFALARIN ARKASI KESİLMEDİ

Donald Trump, şimdiden Amerika tarihinde bu kadar kısa sürede en fazla fire veren başkanlardan biri oldu.

Kabineden ayrılan ilk bakan, Sağlık Bakanı Tom Price oldu. İstifalar başladıktan sonra ardı arkası kesilmedi. Önemli isimlerden Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Katie Walsh da 30 Mart'ta görevinden ayrıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından istifa etti.

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire


EKONOMİ DANIŞMA KONSEYİNİ KALDIRDI

Trump'ın 'Paris İklim Anlaşması! hakkındaki çıkış, Elan Musk ve Robert Iger gibi isimleri çıldırttı. Trump'ın 1 Haziran'da yaptığı "ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğim" açıklamasından kısa bir süre sonra Tesla CEO'su Elan Musk ve Disney Başkanı Robert Iger'in Beyaz Saray Ekonomi Danışma Konseyinden ayrılmaları da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Trump, 16 Ağustos'ta ekonomi danışma konseyini tamamen kaldırdı.

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