Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, görüşmelerinin ardından ABD'de döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa bir süreliğine talihsizlik yaşadı.

IŞIKLARIN KAPATILDIĞI AN DİKKAT ÇEKTİ

Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapatıldı. Işıkların söndüğü anın Trump'ın "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Trump Beyaz Saray'da konuşurken ışıklar kapandı VİDEO

TRUMP'A TEPKİ BÜYÜK

Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinde kendisine karşı tepkiler yükseldi.

'Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere yaptığı müdahaleyi kabul etmedi' ifadeleriyle hedef gösterilen ABD Başkanı, "Sözlerim yanlış anlaşıldı" açıklaması yapmak zorunda kaldı.