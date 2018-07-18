taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8026
EURO
5,6017
ALTIN
189,63
PETR
71,5700

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump, Finlandiye dönüşü Beyaz Saray'da basın karşısına çıktı. Trump, "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği esnada ışıklar kısa süreliğine kesildi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 01:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, görüşmelerinin ardından ABD'de döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa bir süreliğine talihsizlik yaşadı.

IŞIKLARIN KAPATILDIĞI AN DİKKAT ÇEKTİ

Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapatıldı. Işıkların söndüğü anın Trump'ın "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Trump Beyaz Saray'da konuşurken ışıklar kapandı VİDEO

TRUMP'A TEPKİ BÜYÜK

Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinde kendisine karşı tepkiler yükseldi.

'Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere yaptığı müdahaleyi kabul etmedi' ifadeleriyle hedef gösterilen ABD Başkanı, "Sözlerim yanlış anlaşıldı" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

18
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

11
Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

15
Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

11
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

3
Rap sayesinde hayata bağlandı, konser verecek

Rap sayesinde hayata bağlandı, konser verecek

0
engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM