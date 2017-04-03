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Trump Merkel ile tokalaşma krizine açıklık getirdi

Donald Trump, Angela Merkel ile görüşmesinin ardından gazetecilerin karşısında defalarca el sıkışın denmesine karşın duymazdan gelmişti..

03.04.2017 - 12:44
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ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a (FT) verdiği özel röportajda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Oval Ofis'te yaşanan 'tokalaşma krizine' değindi.

"5 KEZ ELİNİ SIKTIM, SONUNCUYU DUYMADIM"

"Duymadım" açıklaması yapan Trump şu ifadeleri kullandı;

"Şansölye Merkel ile harika bir görüşme yaptım. 5 kez elini sıktım ve sonra yan yana oturduğumuzda sanırım bir gazeteci 'Onun elini sık' dedi. Ben bunu duymadım."

Trump Merkel ile tokalaşma krizine açıklık getirdi

"İTTİFAKLAR HER ZAMAN HAYIRLI DEĞİLDİR"

Röportajda Trump'ın Twitter hesabından attığı 'sert' mesajlarda gündeme geldi. Trump; "İnsanlar sizin sözlerinizi gördüğünde korkuyor. Onlar bu başkanın öncekilerin aksine ittifaklara değer vermediğini düşünüyor" yorumuna "İttifaklar bizim için her zaman hayırlı olmadı. Ama ben ittifaklara inanıyorum. İlişki kurmaya ve ortaklıklara inanıyorum. Ancak ittifaklar bizim için her zaman hayırlı olmadı." yanıtını verdi.

Trump Merkel'le el sıkışmadı-VİDEO

'TWEETLER OLMASA BURADA OLAMAZDIM'

Röportajda; 'Tweetler olmasaydı ben burada olamazdım. Facebook, Instagram ve Twitter'da 100 milyondan fazla takipçim var. 'Sahte medya'ya gitmek zorunda değilim" diyen Trump, "Attığınız tweetlerin herhangi birinden pişman mısınız?" sorusuna da "Hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü yapabileceğiniz bir şey yok bu konuda. Yüzlerce tweet atarsanız arada bir başarısızlıklar da yaşanır. Bu o kadar kötü değil. Son tweetimde, telekulaktan ve izlenmekten bahsettiğim tweetde, tahmin edin ne oluyor? Doğru olduğu ortaya çıkıyor. Brexit'i de tahmin etmiştim." dedi.

Trump Merkel ile tokalaşma krizine açıklık getirdi

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