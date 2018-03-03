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Trump, Merkel ve Macron'la Suriye hakkında konuştu

ABD Başkanı Trump, Emmanuel Macron ve Angela Merkel'i telefonla arayarak Suriye'deki gelişmeler hakkında konuştu.

AA | 03.03.2018 - 04:12..
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Trump, Almanya Şansöylesi ve Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, Esad rejimi ile Rusya ve İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı "insani ateşkes" kararını derhal uygulaması gerektiğini belirtti.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hem Başbakan Merkel hem de Cumhurbaşkanı Macron, Suriye rejimi ile onun Rus ve İranlı destekçilerinin, BMGK'nin 2401 sayılı ateşkes kararını derhal ve tamamen uygulaması gerektiği konusunda Başkan Trump ile mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Trump, Merkel ve Macron'la Suriye hakkında konuştu

"RUSYA BOMBALAMAYI DURDURMALI"

Ayrıca, "Liderler, Rusya'ya Doğu Guta'yı bombalamayı durdurması ve Esed rejimini sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, Doğu Guta'daki insani koşulların giderek kötüleşmesinden Suriye rejiminin sorumlu tutulacağına, rejimin bölgede kimyasal silah kullanıp sivillere saldırdığına ve yardım konvoylarını engellediğine de dikkat çekildi.

Trump, Merkel ve Macron'la Suriye hakkında konuştu

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