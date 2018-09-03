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Trump: NAFTA'da Kanada'ya ihtiyaç yok

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın NAFTA'ya katılmasına gerek olmadığını ve Kongre'nin bu konuya katılmaması gerektiğini söyledi.

REUTERS | 03.09.2018 - 09:42..
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Trump, cumartesi günü bir Twitter mesajında, "Kanada'nın yeni NAFTA anlaşmasında yer alması için hiçbir siyasi gereklik yoktur; eğer onlarca yıldır süren istismardan sonra ABD için adil bir anlaşma yapamazsak, Kanada anlaşmadan çıkar" dedi.

"TAMAMEN İPTAL EDERİM" TEHDİDİ

Trump, "Kongre bu müzakerelere müdahale etmesin yoksa NAFTA'yı tamamen iptal ederim, o zaman çok daha iyi olur." dedi.

Kanada ile sonuçsuz kalan görüşmeler için Trump'ın verdiği süre cuma günü bittiğinde ABD Başkanı Kongre'ye, NAFTA'yı yenileyecek bir anlaşma yapmadan, sadece Meksika ile ikili anlaşma imzalama niyetini bildirdi. Trump, Meksika ile ABD arasında varılan ikili anlaşmayı da pazartesi günü açıklamıştı.

Kongre üyeleri ise cuma günü, Kanada'nın dahil edilmemesi halinde Meksika anlaşmasının Kongre'den geçmesinin zor olacağı uyarısı yaptılar. Sadece iki taraflı bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi için muhalefetteki Demokratların da desteğine ihtiyaç olacak.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Trump pazartesi günü eğer Kanada NAFTA'yı yenileme görüşmelerine katılmazsa, Kanada malı otomobillere gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.

Cumartesi günü başka bir Twitter mesajında da Trump, NAFTA'nın ABD'de istihdam kaybına ve ticari zararlara yol açtığını söyledi.

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