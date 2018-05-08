Trump nükleer anlaşma kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da nükleer anlaşmaya ilişkin kararını açıkladı.

İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

"İRAN TERÖRÜN DEVLET SPONSORUDUR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma hakkında yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

-İran terörün devlet sponsorudur.

-Hamas Hizbullah gibi örgütlere destek vermektedir. İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır.

-2015'te önceki yönetim bir imza attı.

-Teoride bu anlaşma ABD ve müttefiklerini koruyacaktı.

-Bu anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

-Bu anlaşma utanç vericidir, tek taraflı korkunç bir anlaşmadır.

-Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de.

-Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır.

-Nükleer anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi.

-İran'ın nükleer programını bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

Trump ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu VİDEO





-Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz.

-ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz.