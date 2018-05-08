taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,3147
EURO
5,1256
ALTIN
182,13
PETR
74,2900

Trump nükleer anlaşma kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan anlaşmadan çekildi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 21:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump nükleer anlaşma kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da nükleer anlaşmaya ilişkin kararını açıkladı.

İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

Trump nükleer anlaşma kararını açıkladı

"İRAN TERÖRÜN DEVLET SPONSORUDUR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma hakkında yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

-İran terörün devlet sponsorudur.

-Hamas Hizbullah gibi örgütlere destek vermektedir. İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır.

-2015'te önceki yönetim bir imza attı.

-Teoride bu anlaşma ABD ve müttefiklerini koruyacaktı.

-Bu anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

-Bu anlaşma utanç vericidir, tek taraflı korkunç bir anlaşmadır.

-Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de.

-Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır.

-Nükleer anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi.

-İran'ın nükleer programını bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

Trump ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu VİDEO


-Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz.

-ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
New York Times: Trump, nükleer anlaşmadan çekilecek
New York Times'a göre: Trump, Macron'la görüştü ve İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.
Rusya'da Başbakanlık koltuğu yeniden Medvedev'in
Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından Medvedev'de parlamentoda yapılan seçimde oy birliği ile Başbakan seçildi.
İsrail, Kudüs'te meydanın ismini Trump yaptı
İşgal altında tuttuğu tarihi kent Kudüs'e ABD büyükelçilik tabelalarını asan İsrail, bugün de büyükelçiliğin yanındaki meydanın adını Donald Trump Meydanı olarak değiştirdi.
Oxfordluların partilerine yasak geldi
Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Oxford Üniversitesi'nde artık çılgın partiler yapılamayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

183
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

502
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

84
ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

55
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

203
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM