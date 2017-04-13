Trump, Rusya'yla ilişkilerin normale döneceğinden emin

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmelerini 'başarılı' olarak değerlendirdi.

"RUSYA VE ABD ARASINDA HER ŞEY MÜKEMMEL OLACAK"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rusya ve ABD arasında her şey mükemmel olacak. Tam da gerektiği zamanda, herkes kendine gelecek ve sonunda barış sağlanacak." diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RUSYA GÜÇLÜ BİR ÜLKE, BİZ İSE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"

Trump, "Rusya'da başarılı bir görüşme geçirdiğini düşünüyorum. Sonuçlarını göreceğiz. Rusya güçlü bir ülke, biz ise çok güçlü bir ülkeyiz. Her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

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