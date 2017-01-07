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Trump: Sadece aptal insanlar Rusya ile bozuşmak ister

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini belirtti.

AA | 07.01.2017 - 22:26
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Trump: Sadece aptal insanlar Rusya ile bozuşmak ister

Trump, Twitter hesabından, başkanlık görevini devraldığında ABD'nin Rusya ile kuracağı ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitifliğin sağlanmasının önemine işaret eden Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." görüşüne yer verdi.

Dünyada yeterince sorun olduğunu ifade eden Trump, başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya'nın ABD'ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.

Trump: Sadece aptal insanlar Rusya ile bozuşmak ister

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