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Trump, savaşta ölen ABD askerlerinin törenine katılmadı

ABD Başkanı Donald Trump, havanın yağmurlu olmasını gerekçe göstererek 1. Dünya Savaşı'nda ölen ABD askerler için Fransa'daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadı.

İHA | 10.11.2018 - 23:57..
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Trump, savaşta ölen ABD askerlerinin törenine katılmadı

Beyaz Saray, havanın yağmurlu olmasını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın 1. Dünya Savaşı’nda ölen ABD askerler için Fransa’daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadığını duyurdu.

Trump, savaşta ölen ABD askerlerinin törenine katılmadı

"ACINASI KİFAYETSİZ, YAĞMURA BİLE KARŞI KOYAMIYOR"

Trump’ın bu davranışı sosyal medyada ağır eleştirilere yol açtı. ABD Başkanı’nın bu davranışını bazı kullanıcılar ‘Haysiyetsizlik’ olarak değerlendirdi. Trump’ın ABD gibi mükemmel bir ülkeyi temsil edemediğini belirten Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Nicholas Soames yaşanan olayı eleştirerek, “Onlar düşmanları ile yüz yüze çarpışarak öldüler. Acınası kifayetsiz Donald Trump ise yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna bile karşı koyamıyor” ifadelerini kullandı.

Trump, savaşta ölen ABD askerlerinin törenine katılmadı

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebi ile hazırlanan anma programına katılmak üzere Fransa’ya gelmişti.

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