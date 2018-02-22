Trump, silahlı saldırı mağdurlarıyla bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Parkland şehrinde 14 Şubat günü gerçekleştirilen silahlı saldırıyla 17 kişinin hayatını kaybettiği Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne okulunun idareci ve öğrencilerini Beyaz Saray’da kabul etti.

Yaşananlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Trump, silahlanma konusunda görüşmelerin yapıldığı belirtti.

ŞİDDET FELAKETİNDEN KORUNMA ÇAĞRISI

Çocuklarını Florida’daki okul saldırısında kaybeden aileler Beyaz Saray’daki toplantıya katılarak Başkan Trump ve Başkan yardımcısı Mike Pence’e, siyaseti bir kenara bırakıp Amerikan’da okul çocuklarını silahla şiddet felâketinden koruma çağrısında bulunarak sorunun çözülmesini istedi.

Başkan Trump, ailelere okulların arka planda kontrolleri konusunda çok güçlü olacakları sözünü verdi. Trump ailelere, “Daha başka şeyler yapacağız, Amerika’da okullarda kimse kendini güvensiz hissetmemeli, okullar güvence altına alınacak.” dedi.

SİLAHLANMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump’ın öğrencilerle bir araya geldiği toplantıya katılarak, silahlanmayla ilgili önemli çalışmaların olduğunu duyurdu.

Mike Pence, 50 eyalettin valilerinin önümüzdeki hafta silah konusuyla ilgili çözümler üzerinde görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet edildiklerini söyledi.

TRUMP'IN ÇELİŞKİSİ

ABD Başkanı Trump çocuklara silahlanma ile iglili çalışmaları olduğunu söylese de bu çalışmaların içeriğine ilişkin bazı ipuçları mevcut. Öyle ki Trump'ın aynı toplantıda söylediği "Eğer silah kullanmayı bilen bir öğretmeniniz olsaydı saldırıyı çok daha hızlı durdurabilirdi." sözleri, silahlanmayı azaltmaktan çok artırmaya hatta yaymaya yönelik bir çalışma içerisine gireceğini gösteriyor..