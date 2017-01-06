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Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika ödeyecek

Trump, kaçak sığınmacı geçişlerini önlemek için Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyeti hakkında konuştu.

Detay Haber | 06.01.2017 - 17:53
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Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika ödeyecek

ABD'nin seçilmiş bakanı Donald Trump, kaçak sığınmacı geçişlerini önlemek için Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyetinin vergilerden karşılanacağını, ancak daha sonra Meksika hükümetinin bu parayı ABD'ye geri ödeyeceğini belirtti.

SEÇİM KAMYASINDA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Seçim kampanyası boyunca sığınmacı geçişlerini önlemek için Meksika sınırına dev bir duvar örme vaadini tekrarlayan, daha sonra ise bu duvarın maliyetinin de Meksika tarafındna karşılanacağını belirten Donald Trump, verdiği sözde bir miktar değişiklik yaptı.

Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika ödeyecek

Twitter hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "Daha hızlı oması için Meksika sınırına örülecek duvar ABD bütçesinden karşılanacak ama daha sonra Meksika bunu geri ödeyecek. Medya nedense bu ayrıntıdan hiç bahsetmiyor" diye yazdı. ​

GEÇİŞ EKİBİ CUMHURİYETÇİLERİ UYARDI

Öte yandan Trump'ın bu vaadini hayata geçirebilmek için geçiş ekibi vasıtasıyla Kongre'deki Cumhuriyetçi senatörleri uyararak nisan ayından geçecek olan bütçeye duvar yapım inşaatı için gerekli olacak finansmanın da eklenmesi için baskı yapmaları konusunda hatırlatmada bulunduğu belirtildi.

'MEKSİKA BUNU ÖDEMEYECEK'

Meksika'nın eski devlet başkanı Vicente Fox Quesada ise attığı son tweetinde bu duvarın maliyetinin Meksika tarafındna karşılanmasının imkansız olduğunu öen sürerek "Trump, kimden isterse istesin ne ben ne de Meksika'nın geri kalanından hiçkimse böyle ırkçı bir finansmana kaynak olmayacaktır. Bu, Trump'ın vaadedip de tutamadığı sözlerden biri olarak kalacak" diye yazdı.

Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika ödeyecek

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