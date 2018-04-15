Trump: Suriye operasyonu harika bir şekilde gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla övünürken, ABD Basını da gerçekleştirilen operasyon ve Trump ile adeta dalga geçiyor.

Trump'ın dün saldırıların ardından kullandığı "Görev tamamlanmıştır" ifadesini eleştiren basın mensuplarına ABD Başkanı Donald Trump sert tepki gösterdi.

TRUMP'A TEPKİLER

ABD Başkanı Trump'ın dün attığı "görev başarıyla tamamlandı" tweetinden hemen sonra eleştirilerin hedefi olurken,ABD basınının lokomotifi olan New York Times ve Washington Post gazeteleri Trump'ı tiye aldı.

Bu ifadelerin en son Irak savaşında George W. Bush tarafından kullanıldığını hatırlatırken, bir makalede de Trump'a "Görev tam olarak neydi ki?" sorusu yöneltti.

TRUMP'TAN YENİ TWEET

ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyona yönelik gelen eleştirilere ilişkin yeni bir tweet attı. Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı.

Trump,“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!” sözleriyle eleştirilere cevap verdi.

ABD VE BATI'NIN SURİYE OPERASYONU

ABD'nin başını çektiği operasyona Fransa ve İngiltere de katılmış, Suriye'nin Duma ilçesindeki kanıtlanmayan kimyasal silah iddialarına dayanarak Suriye'deki belirli noktalara saldırı gerçekleştirmişti.

Suriye'ye yöneltilen "akıllı" füzelerin önemli bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürülen ABD ve müttefikleri eleştirilerin ehdefine konmuştu.







