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Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

Suudi Kralı Selman ile bir araya gelen Trump, 55 ülke temsilcisi ile bir araya gelecek.

20.05.2017 - 10:26
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Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

Göreve geldikten 4 ay sonra ilk yurt dışı seyahatini yapan ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da. Trump'ın uçağını karşılamaya gelen heyetin başında, Suudi Kral Selman yer aldı.

Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

İkili, karşılamanın ardından basının karşısına geçti, görüntü verdi ve görüşmeler başladı. Donald Trump'a ziyaret sırasında eşi Melanie Trump eşlik etti.

Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

100 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

ABD ve Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad ziyaretinde imzalar atılacak.

Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

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