Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

Evlilik hazırlıkları tam gaz süren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda baş başa yemek yedi.

Son dönemin tartışılan iki ismi Bahar ve Nihal Candan, merak edilenlerini anlattı.

Diyetisten Derya Fidan, ramazan ayını daha zinde bir metabolizma ile karşılamak için yapılması gerekenleri anlattı.

7

Trump'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'a füze

Yemen'de iç savaşın taraflarından biri olan ve bazı bölgeleri kontrol eden Şii grup Husiler'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir bali