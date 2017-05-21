Trump: Suudilere kazançlı anlaşmalarda yardım edeceğiz

İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, Müslüman ülkeleri teröre karşı mücadeleye liderlik etmeye çağırdı.

"MÜSLÜMANLAR TERÖRLE MÜCADELE ETMELİ"

"Müslüman ülkeler, teröre karşı mücadeleye öncülük etmeli," diyen Trump, IŞİD ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu vurguladı. Trump, "Ortadoğulu milletler, kendilerinin yerine Amerikan gücünün düşmanlarını ezmesini bekleyemez" dedi.

KİMSEYE DERS VERMEK İÇİN GELMEDİM

Kendi yaşam tarzlarını başkalarına dayatmada bulunmayacaklarını, ziyarete kimseye ders vermek için gelmediğini belirten Trump, Ortadoğu'nun doğal güzellik bakımından zengin olduğunu, küresel ticaretin en büyük merkezleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

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"KAZANÇLI ANLAŞMALARA YARDIM EDECEĞİZ"

Trump, Suudi Arabistan'la yapılan askeri anlaşmalara da değindi. ABD Başkanı, "Suudi dostlarımızın, harika Amerikan savunma şirketleriyle kazançlı anlaşmalar yapmalarına yardım edeceğiz," sözü verdi.

"IŞİD'İN PETROL SATMASI ÖNLENMELİ"

"IŞİD'in petrol satmasına imkan veren mali kanalları kesmemiz gerek," diyen Trump, Müslüman ülkelerin radikal görüşlü kişi ve grupları korumaması ve barındırmaması gerektiğini ifade etti.

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"İRAN YALNIZ BIRAKILMALI"

"Dostluk, umut ve sevgi mesajını iletmek adına, İlk yurt dışı gezimi, Müslüman dünyasının kalbine yapmayı seçtim," diyen Trump, İran için ise sert ifadeler kullandı. "İran rejiminin en uzun süre acı çeken kurbanları, İran'ın kendi halkıdır," görüşünü açıklayan Trump, "İran zengin bir tarihe ve kültüre sahip; ancak liderlerinin çatışma ve terörün peşinden pervasızca koşması yüzünden, halkı zorluk ve çaresizlik içinde. İran rejimi barış için ortaklık yapmaya karar verene kadar, vicdan sahibi tüm milletler İran'ı yalnız bırakmalı, izole etmeli ve İran halkının sonuna kadar hak ettiği adil ve meşru hükümete ulaşması için dua etmeli," ifadelerini kullandı.

TERÖRÜ İSLAMLA BAĞDAŞTIRAN İFADEYİ KULLANMADI

Trump, Batılı siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılan ve kendisinin de yakın zamanda yemin töreninde sarf etmiş olduğu "radikal İslamcı terörizm" ifadesini Suudi Arabistan'da kullanmadı. Trump, "terörle mücadelenin, inançlar arası bir çatışma değil, iyi ile kötü arasında bir mücadele olduğunu" söyledi.

Suudi Kralı Selman da etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cinayet işlemenin onuru olamaz. İslamiyet, barış ve hoşgörü dinidir," vurgusu yaptı.

ABD hükümeti ile Körfez Arap ülkelerinin, terörle mücadeleyle ilgili hususlarda uzlaştıkları bildirildi.