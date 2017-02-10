Trump 'tek Çin politikası'na bağlı kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Yapılan telefon görüşmesinde Trump, ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını vurguladı. Bu konuşmanın hemen ardından Beyaz Saray yazılı bir açıklama yaparak, Devlet Başkanı Şi'nin ricası üzerine Trump'ın, ABD'nin 'tek Çin' politikasına saygı göstereceğini ifade ettiği duyuruldu. Ayrıca iki ülke temsilcisinin birçok konuyu müzakere etmek için bir araya geleceği de açıklandı.

GÖRÜŞME 'SAMİMİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Açıklamada; Trump ile Şi arasındaki telefon görüşmesinin "oldukça samimi" bir ortamda ilerlediği belirtildi.

Daha önce ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından rahatsız olduğunu ifade eden Trump'ın yeni dönemde nasıl bir tepki vereceği de merakla bekleniyordu. Bu telefon görüşmesinden sonra ilişkilerin nasıl seyredeceği ise belli oldu.

TRUMP TAYVAN LİDERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Pekin yönetimi, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın daha önce diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasını sert bir dille kınamıştı.

TEK ÇİN POLİTİKASI

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmişti. Çin, tarafından bağımsızlığı kabul edilmeyen Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.