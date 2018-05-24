Trump Twitter takipçilerini engelleyemeyecek

ABD New York'ta bulunan bir Federal Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden bazı kullanıcıları engellemesiyle ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme Trump'ın Twitter'da hiçbir kullanıcıyı engellemeyeceğine karar verdi.

BAZI KULLANICILARI ENGELLİYORDU

Karar, Trump ve sosyal medya ekibinin Donald Trump'ın resmi Twitter hesabını takip eden bazı kullanıcıları engellemesi sonrasında verildi.

KARARIN GEREKÇESİ

Kararda "devlet memurlarının politik görüşleri nedeniyle hiçbir kişiyi engelleyemeyeceklerini” belirten hakim Naomi Reice Buchwald, aksine davranışın anayasa ile koruma altına alınmış düşünce özgürlüğünün bir ihlali olacağına hükmetti.

ABD Başkanı'nın Twitter hesabının, hükümet faaliyetlerinin ortaya konduğu, karşılıklı etkileşime dayanan kamusal bir alan olduğuna dikkat çekilirken herkesin bu alana erişim hakkı olması gerektiğini belirtildi.