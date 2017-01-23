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Trump ve Netanyahu'dan ilk telefon görüşmesi

Görüşmede, ABD-İsrail ilişkileri ve "Ortadoğu'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması" konularının ele alındığı açıklandı.

23.01.2017 - 03:17
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Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İRAN'IN TEHDİT UNSURU OLDUĞU KONUŞULDU

Görüşmede Trump'ın, iki ülke arasındaki askeri, istihbari ve güvenlik noktasındaki yakın ilişkilere değindiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trump ve Netanyahu, İran'ın tehdit unsuru oluşturduğu konusu da dahil olmak üzere bir çok farklı konuda yakın temas içerisinde olacakları noktasında mutabık kaldıklarını belirttiler. Trump, İsrail'in güvenliğini koşulsuz destekleyeceğini, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerle mücadele konusunun yönetiminin önceliklerinden birisi olacağını söyledi."

FİLİSTİN-İSRAİL MESELESİ

Açıklamada ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun Filistin-İsrail meselesini de ele aldığı vurgulanarak, Trump'ın sorunun sadece iki ülke arasında gerçekleşecek görüşmeler yoluyla çözüleceğini ve ABD'nin bunun sağlanması için uğraşacağını dile getirdiği bildirildi.

Trump'ın Netanyahu'yu şubat ayının başında Beyaz Saray'a davet ettiği de bildirildi.

BEYAZ SARAY'A İLK ZİYARET İNGİLTERE'DEN

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinin ardından ilk yabancı misafirinin de İngiltere Başbakanı Theresa May olacağı açıklandı.
May'in cuma günü Washington'a gelerek Trump'la görüşeceği belirtildi.

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