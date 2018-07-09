Trump Washington Post ve NY Times'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajla Washington Post ve New York Times'ı hedef aldı.

AMAZON'UN KURUCUSU SATIN ALMIŞTI

Mesajında, Washington Post'un 2013 yılında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından satın alınmasına gönderme yapan Trump, iki gazeteyi de başarısızlık ve yalan haber yapmakla suçladı.

"7 YIL İÇİNDE DÜKKANI KAPAYACAKLAR"

Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu başarısız olan New York Times ve sürekli -benim aslında varolmadığına inandığım- anonim kaynaklardan alıntı yapan, Amazon'un propaganda makinesi, Washington Post'u da kapsayacak mı? İkisi de 7 yıl içerisinde dükkanı kapayacaklar."

Donald Trump, daha önce de iki gazeteyi ve internet sitesi Amazon'u pek çok defa hedef almıştı. Trump, Amazon'u, vergi kaçakçılığıyla ve ABD Posta Teşkilatı'nı kazıklamakla suçlamıştı.