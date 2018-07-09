taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5723
EURO
5,3811
ALTIN
185,12
PETR
77,4800

Trump Washington Post ve NY Times'ı hedef aldı

ABD Başkanı Trump, 'propaganda makinesi' olarak adlandırdığı Washington Post ve New York Times'a 7 yıl ömür biçti.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 07:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajla Washington Post ve New York Times'ı hedef aldı.

AMAZON'UN KURUCUSU SATIN ALMIŞTI

Mesajında, Washington Post'un 2013 yılında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından satın alınmasına gönderme yapan Trump, iki gazeteyi de başarısızlık ve yalan haber yapmakla suçladı.

"7 YIL İÇİNDE DÜKKANI KAPAYACAKLAR"

Trump, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. Bu başarısız olan New York Times ve sürekli -benim aslında varolmadığına inandığım- anonim kaynaklardan alıntı yapan, Amazon'un propaganda makinesi, Washington Post'u da kapsayacak mı? İkisi de 7 yıl içerisinde dükkanı kapayacaklar."

Donald Trump, daha önce de iki gazeteyi ve internet sitesi Amazon'u pek çok defa hedef almıştı. Trump, Amazon'u, vergi kaçakçılığıyla ve ABD Posta Teşkilatı'nı kazıklamakla suçlamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

520
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

15
Emniyet'te yeni birim kuruldu: THK

Emniyet'te yeni birim kuruldu: THK

4
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi

Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi

26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

51
ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz

ABD: Türkiye S-400 almasın diye her yolu deniyoruz

45
Boşnak sağlık görevlisi 'ölüm yolu'nu unutamıyor

Boşnak sağlık görevlisi 'ölüm yolu'nu unutamıyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM