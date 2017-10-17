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Trump yeni İran stratejisini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni İran stratejisinin "atması gereken bir adım" olduğunu savundu.

17.10.2017 - 03:57
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Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, iç ve dış politikaya ilişkin çeşitli konularda açıklama yaptı.

Cuma günü duyurduğu yeni İran stratejisini savunan Başkan Trump, "Birçok insan, yaptığımız işle ilgili bizimle aynı fikirde. Yaptığım işten oldukça emin hissediyorum. İran anlaşmasıyla ilgili adım, yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal, bazıları bunun daha büyük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ancak ikinci aşama olumlu bir noktaya da gidebilir. Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yaptı.

Trump yeni İran stratejisini savundu

"İRAN ANLAŞMASI, ABD İÇİN KORKUNÇ OLDU"

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu iddia eden Trump, "İranlı liderler iyi müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.

Trump yeni İran stratejisini savundu

"RUSYA SORUŞTURMASI BİTMELİ"

Öte yandan, kabine toplantısının ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i görevinden almak gibi bir düşünce içinde olmadığını söyledi.

Başkan Trump, bununla birlikte kendi ekibiyle Moskova yönetimi arasında herhangi bir gizli iş birliği olmadığını da kaydederek, "Rusya soruşturmasının sona erdiğini görmek istiyorum. Tüm bu Rusya meselesi, Demokratların seçimi kaybetmesinin bir mazeretiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili hem Kongre'deki hem de Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar halen devam ediyor.

KÜBA'DA DİPLOMATLARA GİZEMLİ SALDIRI

Diğer yandan Trump, Küba'da görev yapan 22 Amerikalı diplomat ve ailelerini hedef alan "gizemli sonik saldırı" ile ilgili ise "Küba'nın sorumlu olduğuna inanıyorum." şeklinde yorum yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana Büyükelçiliğinde görevli bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli bir şekilde işitme kaybı görüldüğünü, bunun üzerine 2 Kübalı diplomatın sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

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