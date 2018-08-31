Trump yeni vergiye hazırlanıyor: Hedef yine Çin

Trump, 34 ve 16 milyar dolarlık iki ek gümrük vergisi kararından sonra, Çin'e yeni vergi uygulama planını devreye soktu.

HEDEFL 200 MİLYAR DOLAR

Söz konusu sürenin 6 Eylül'de dolmasının ardından, Trump'ın Çin'e karşı ek gümrük vergileriyle ilgili yeni planını başlatmasının gündemde olduğu öne sürülürken, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği aktarıldı.

ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık bölümü temmuzda, 16 milyar dolarlık bölümü ise geçen hafta uygulamaya başlanmıştı.