taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7577
Euro
7.88095
Altın
1202.304
Borsa
93280.71

Trump yeni vergiye hazırlanıyor: Hedef yine Çin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

AA | 31.08.2018 - 04:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

qww

Trump, 34 ve 16 milyar dolarlık iki ek gümrük vergisi kararından sonra, Çin'e yeni  vergi uygulama planını devreye soktu.

HEDEFL 200 MİLYAR DOLAR

Söz konusu sürenin 6 Eylül'de dolmasının ardından, Trump'ın Çin'e karşı ek gümrük vergileriyle ilgili yeni planını başlatmasının gündemde olduğu öne sürülürken, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürünlere gümrük vergisi uygulayabileceği aktarıldı.

ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık bölümü temmuzda, 16 milyar dolarlık bölümü ise geçen hafta uygulamaya başlanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

63
UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

UEFA'daki muhtemel rakipler belli oldu.

42
Şenol Güneş'in aklında milli takım var

Şenol Güneş'in aklında milli takım var

29
Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

Didem Arslan gözyaşlarıyla program yaptı

31
Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

17
Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

Didem Soydan İdil Fırat'ın kına gecesiyle dalga geçti

11
Bursa'da cip zeytin dükkanına girdi: 2 ölü 1 yaralı

Bursa'da cip zeytin dükkanına girdi: 2 ölü 1 yaralı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM