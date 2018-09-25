Trump'çılar ile sosyalistler birbirlerine girdi

Geleceği tartışma konusu olan Donald Trump, ABD'yi ikiye böldü. Trumpçılar ve karşıtları olarak ikiye ayrılan ABD'de, Trumçılar ile sosyalistler arasında "meydan savaşı" çıktı. California'da Trump'a destek vermek için toplanan göstericiler ile karşıtları arasında kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Birbirlerine atılan laflarla başlayan kavga, kısa süre içerisinde dalaşmaya dönüştü. Araya girenler kavgayı önlemeye ç.alışsa da başarılı olmadı, dakikalar içerisinde sözlü kavga, yumruklu, tekmeli dövüşe dönüştü.

Amerika'da Trump protestosu yumruklu kavgaya dönüştü - VİDEO

İki grubun kavgası sırasında taraflar yerlere düştü. Kimilerinin boğuşma sırasında pantolonu çıkarken, kimileri ise yaralar aldı. Dövüş sırasında bir kişi aldığı yumruık darbeleriyle ağır yaralanırken, kavga araya girenlerin yardımıyla sona erdirildi.