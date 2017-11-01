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Trump'ı görevden uzaklaştırma kampanyasına 1 milyon imza

ABD'li milyarder Tom Steyer'ın, ABD Başkanı Trump'ın görevden uzaklaştırılması için başlattığı kampanyada imzacı sayısı 1 milyonu geçti.

01.11.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li milyarder Tom Steyer, 20 Ekim'de ülkeyi nükleer savaşın eşine getirdiği, diğer ülkelerden para aldığı ve Rusya ile danışıklı dövüş yaptığı gibi suçlamalarla Trump'ın görevden uzaklaştırılması yönünde "needtoimpeach.com" sitesi üzerinden bir imza kampanyası başlatmıştı.

Kampanyada 1 Milyondan fazla kişi imza atarak Trump'a karşı tepkisini gösterdi.

Trump'ı görevden uzaklaştırma kampanyasına 1 milyon imza

"KAÇIK VE DENGESİZ"

Trump ise Steyer'a önceki günlerde Twitter'dan yanıt verdi. ABD Başkanı, Steyer'ı "kaçık" ve "dengesiz" olarak tanımlayarak, onun hiçbir zaman seçimleri kazanamayacağını ifade ederek, kendisini kıskanmakla suçladı.

Trump'ı görevden uzaklaştırma kampanyasına 1 milyon imza

Donald Trump göreve geldiği günden bu yana siyaset ve ekonomi dünyasının ünlü isimlerini gerek ırkçılık, gerek agresif politikalar uygulamakla suçlamış, ABD Başkanının bu ülkeyi temsil etmediğini dile getirmişti. Son dönemde yaşanan tartışmalarda da Trump'ın ekonomik danışman kurulu bu sebeplerden dolayı istifalarını birer birer vermiş ve kurulun dağılmasına sebep olmuştu.

Trump'ı görevden uzaklaştırma kampanyasına 1 milyon imza


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