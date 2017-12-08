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Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

ABD’nin Los Angeles şehrinde, İsrail ve Filistinlilerin bir arada olduğu grup ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanımasını protesto etti.

İHA | 08.12.2017 - 13:26..
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili aldığı karara tepkiler devam ediyor.

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

Akşam saatlerinde Los Angeles Belediye Binası önünde toplanan İsrail ve Filistinlilerin bir arada olduğu grup Trump’ın almış olduğu kararı protesto etmek için Los Angeles’ın merkezinde bulunan ve federal hükümet ofislerinin bulunduğu Federal Bina’ya sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşten önce konuşan Filistinli ve Arap-Amerikan Sivil Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Nizar Milbas, "Bugün Yahudi kız ve erkek kardeşlerimizle bölge barışı için toplandık." dedi.

Trump, İsrail ve Filistinliler tarafından protesto edildi

"SORUMSUZ BİR POLİTAKA"

Ardından organizasyonu düzenleyen IF NOT NOW (Şimdi Değilse) grubunun Kudüs doğumlu İsrailli Basın Sözcüsü Michal David ise Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının sadece sorumsuz bir politik karar olmadığını, aynı zamanda bu kararın Filistinliler için kabus haline gelen işgali meşrulaştırdığını söyledi.

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

HAHAM: AHLAKSIZ BİR KARAR

Yürüyüşten önce topluluğa konuşan Haham Nate Degroot ise Trump’ın aşırı sağcıların ajandasını ve bağışlarını diplomasi ve barışa tercih ettiğini, ABD Elçiliği'nin Kudüs’e taşınma kararının dikkatsizce alınarak, ahlaksız bir karar olduğunu anlattı. Doğu Kudüs’ün 1967’den bu yana kanunsuzca askeri işgal altında olduğunu belirtti.

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

"İŞGALİ BİTİREN NESİL OLACAĞIZ"

Ardından İbranice ve İngilizce “İnsanlar hangi taraftasınız” diye şarkıya başlayan grup, Federal Bina’ya doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında İngilizce olarak “Biz işgali bitiren nesil olacağız” ve “İşgal mutlaka bitmeli” sloganları atan grup, Federal Bina’nın önüne geldikten sonra adalet isteklerini ve Trump’a karşı duruşlarını belirten konuşmalar yaptı.

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

Dağılmadan önce protestocular Kudüs kararına karşı pankartları binanın önüne üzerinde “tehlike” ve “dikkat” yazan bantlar yerleştirdi.

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

http://videonuz.ensonhaber.com/izle/trump_israil_ve_filistinliler_tarafindan_protesto_edildi
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