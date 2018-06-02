Trump'ı kızdıran Alman otomobili istatistikleri

ABD Başkanı Donald Trump, "New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim" diyerek Alman otomobil firmalarına adeta savaş açtı.

Almanya'da bir anda gündemi belirleyen Trump'ın bu kararı almasında iki ülke arasındaki ticaretin rakamları etkili oldu.

ALMAN KAZANDI, AMERİKALI ZARAR ETTİ

Almanya'nın en fazla otomobil sattığı ikinci ülke olan Amerika, sadece 2017 yılında Almanya'da 1,3 milyon araç aldı.

8 OTOMOBİLDEN 1'İ ALMAN

Ülkedeki otomobil satışları rakamlarına göre; 8 otomobilden 1'i Alman üretimi.

Bu satışlardan Almanya 36 milyar dolar gelir elde etti.

Karşılıklı ticarette Amerika'nın açığı ise 22,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

HİSSELER ÇAKILDI

Ek verginin Alman otomobil üreticilerine yüksek fatura çıkaracağına dair haberler sonrasında BMW'nin hisseleri yüzde 0,5. Mercedes-Benz markasını bünyesinde bulunduran Daimler yüzde 1 ve VW'nin hisseleri yüzde 1,6 geriledi.