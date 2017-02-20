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Trump'ın AB adayı: Gülen iade edilebilir

Trump'ın AB Büyükelçisi adayı Malloch; "Gülen'in iade edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

20.02.2017 - 12:22
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Trump'ın AB adayı: Gülen iade edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Ted Malloch İstanbul'da NTV yayına katıldı.

GÜLEN'İN İADESİ

Amerika'nın AB Büyükelçisi adayı olan Malloch; "Türkiye'nin en çok aradığı adam Amerika'da. Sizce yeni dönemde bu konuyla ilgili yeni adım atılacak mı?" sorusuna "Bana çok önemli gelen bir nokta var. Yazın yaşanan olaylar, darbe girişmi bunlarla ilgili tüm bilgilere sahibiz. ABD sürecin sonunda iadeyi niçin yapmasın ki. Obama yönetiminde gerekli adımlar atılmamıştı. Bu örgütün Clinton Vakfı ile bağı olduğu suçlamaları yapılmıştı. Ancak Trump yönetiminde Fetullah Gülen iade edilebilir diye düşünüyorum. Bence Türk Hükümeti'nin yaptığı bu talep Trump yönetimine de tekrarlanmalı" yanıtını verdi.

Trump'ın AB adayı: Gülen iade edilebilir VİDEO

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