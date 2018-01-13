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Trump’ın akıl sağlığı yerinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yapılan muayene sonrasında akıl sağlığının ve genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

İHA | 13.01.2018 - 10:01..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson yaptığı açıklamada, Trump’ın Walter Reed askeri hastanesinde ilk sağlık muayenesini gerçekleştirdikten sonra "son derece sağlıklı" olduğunu açıkladı.

Trump’ın akıl sağlığı yerinde bulundu

ZİHİNSEL BİR PROBLEMİ YOK

Son piyasaya çıkan ve çok tartışılan kitapta öne sürülen iddiaların ve yazar tarafından zihinsel olarak uygun olmadığı şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, incelemenin son derece iyi geçtiği ve Başkanın sağlık durumunun çok iyi olduğu ve bazı ayrıntıların ise Salı günü basın toplantısıyla açıklanacağı duyuruldu.

Trump’ın akıl sağlığı yerinde bulundu

SALI GÜNÜ AYRINTILI RAPOR AÇIKLANACAK

Trump, hafta sonu Florida’ya hareket etmeden önce, ilk muayenesinin Maryland’deki askeri hastanenin sağlık tesislerinde yapıldığı ve yaklaşık üç saat sürdüğü açıklandı. Muayenede Trump’ın kan basıncı, kolesterolü, kan şekeri, kalp hızı ve ağırlığı ile ilgili testlerden spesifik sonuçlar verilmedi.

Başkan Barack Obama’nın doktorluğunu da üstlenen ve 2006’da Beyaz Saray doktoru olan Jackson’ın, Salı günü ayrıntılı bir açıklama yapması ve sorulara cevap vermesi bekleniyor.

TRUMP'I SİNİRLENDİREN KİTAP

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın psikiyatrik muayeneye tabi tutulmayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump’ın başkanlıkta ilk yılı hakkında akli dengesinin yerinde olmadığı ve ne konuştuğunu bilmediği Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" adlı kitap ABD’de yayınlanarak tartışma başlatmıştı.

Trump’ın akıl sağlığı yerinde bulundu

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