Trump'ın bütçe kısıntısı NASA'nın araştırmalarını vuracak

ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump'ın dün açıklanan 2018 mali yılına yönelik bütçe teklifinde NASA'ya 19,1 milyar dolar tahsis edilmesi planlanıyor.

"GEÇMİŞ YILLARA YAKIN BİR ÖDEME"

Geçen yıl 19,3 milyar dolar bütçesi olan NASA'nın Başkan Vekili Robert Lightfoot, "Bu, NASA için genel anlamda olumlu bir bütçe teklifi. Geçmiş yıllardaki ödeneklere yakın bir rakam. Mali kısıtlamaya gidilen bir dönemde ülke için temel misyonumuzu başarılı bir şekilde yerine getirmemizi sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Bütçe önerisi, özellikle iklim araştırmalarına ilişkin birçok programı hedef alıyor. Öneriye göre, yeryüzü araştırmalarına ayrılan bütçe 1,9 milyar dolardan 1,8 milyar dolara düşecek.





ARAŞTIRMALAR İPTAL EDİLECEK

Öneride "PACE" "OCO-3", "DSCOVR Dünya Gözlem Araçları" ve "CLARREO Pathfinder" yeryüzü araştırmalarının iptali öngörülüyor.

Bütçe önerisi, NASA'nın eğitim birimine verilen 115 milyon doların da iptal edilmesini içeriyor.

Lightfoot, bütçe kesintisi nedeniyle "Gök taşı yönlendirme" projesinin de gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.

İKLİM ARAŞTIRMASI

Öneri, Ticaret Bakanlığı altında faaliyet gösteren ve kıyılarda yaşayan toplumların iklim değişimiyle baş etmesine yardımcı olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Birimine ayrılan 250 milyon dolarlık hibenin iptal edilmesini de planlıyor.

"UZAY KEŞFİNE ODAKLANIN" TALEBİ

ABD medyası, Cumhuriyetçilerin uzun zamandır NASA'nın yeryüzü araştırmalarına şüpheyle baktığını, kurumun daha çok uzay keşfi üzerine odaklanması gerektiğini savunduğuna işaret etti. NASA'nın iklim değişikliğinin gezegeni nasıl etkilediğine dair bilgi sağlayarak önemli katkıda bulunduğunu savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin eleştirilerinin iklim çalışmalarını baltalamayı amaçladığını ileri sürüyor.

Görevini 20 Ocak'ta devralan Trump'ın ilk bütçe önerisi, çeşitli federal kurumların harcamalarının düşürülmesini hedefliyor. Bu kurumların başında ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), dışişleri ve tarım bakanlıkları geliyor. Bu kurumların bütçelerinde sırasıyla yüzde 31, yüzde 29 ve yüzde 21 kesintiye gidilmesi planlanıyor.