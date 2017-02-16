Trump'ın çalışma bakanı adaylıktan çekildi

Hardee's ve Carl's Jr adlı restoran zincirlerinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Puzder, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı adaylığından çekildiğini bildirdi.

"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDERİM AMA ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Puzder, Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür ettiği açıklamasında, “Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme ve görüşmeler sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

BU DURUM BAZI CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİN DE MUHALEFETE KATILMASINA NEDEN OLDU

ABD basınında çıkan haberler ise Demokratların topyekun karşı çıktığı Puzder'ın adaylıkta çekilmesine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de muhalefete katılmasının neden olduğu belirtildi. Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili oldu.

Puzder'ın eski eşi Lisa Fierstein'ın maruz kaldığı aile içi şiddeti, kimliğini gizleyerek Amerikalı televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e anlattığı 1990 tarihli videolar, hafta içinde ABD Senatosuna gönderilmişti. Puzder ve Fierstein'in olaylı evlilikleri, 1987 yılında sona ermişti.

İKİNCİ FİRE OLDU

Senatodan adaylığının onaylanması için gerekli 50 oyu alamayacağı spekülasyonları günlerdir Amerikan medyasını meşgul eden Puzder, Trump'ın kabinesindeki 'ikinci fire' oldu.

Yeni yönetimdeki ilk fire, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar nedeniyle istifa etmesiyle meydana gelmişti.