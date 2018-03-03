Trump'ın Çelik hamlesi dünyayı vuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin özelinde başlattığı ticaret savaşları giderek kızışıyor. Bu savaşın son ateşi, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yapılacak olan vergilendirmeler.

Çelik için yüzde 25, alüminyum için ise yüzde 10 vergi uygulayacak olan ABD'nin bu hamlesi yalnızca Çin'i yakmayacak; Almanya, İngiltere, Brezilya, Rusya, Kanada'nın yanı sıra Güney Kore, Meksika ve AB'de var, yani tüm dünya bu hamleyle ateş hattına girecek. Ancak bu hamle ABD için zarar oluşturabilecek gibi görünüyor.

ABD'YE AVRUPA MİSİLLEMESİ

ABD'nin bu hamlesi Çin kadar AB'yi de yakacak: Zira demir-çelik ithalatıyla birikte çok sayıda ürünü ABD'den alan AB, önemli bir krizin eşiğinde.

ABD'nin vergi uygulamasına karşı kendilerini koruyacaklarına dair açıklamalarda bulunan AB yönetimi, bu kararın, binlerce Avrupalının işini riske atacağını söyleyerek, çıkarlarını savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceklerini açıkladı.

Bu adımlar için henüz net bir açıklama yapılmasa da AB'nin de karşılık olarak aynı yönde vergi uygulamarını devreye sokması bekleniyor.

ARAÇ FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Toyota, ABD Başkanı'nın kararının otomobil üreticilerini olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Firma, bunun ABD piyasalarında ve otomotiv sektöründe fiyatları yukarı çekebileceği mesajını da verirken, satışlarda düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Japon otomobil devi Toyota'nın hisselerinde yüzde 2'den fazla, Nippon Steel'in hisselerinde de yüzde 4'ten fazla değer kaybı oldu.

JUNCKER'DEN PANTOLONLU TEHDİT

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdi biz de ithalata yeni tarife getireceğiz. Bu sadece aptallık. Ama görünen o ki yapmak zorundayız. Şimdi biz de Harley Davidson motosiklete, Levis kot pantolona, Bourbon viskilerine vergi koyarız. Biz de aptallık yapmasını biliriz." dedi.

TRUMP'A MİSİLLEME YOLDA

Avrupa, Trump'ın Çin'e yönelik attığı bu adımı oldukça düşüncesiz ve aptalca olarak adlandırırken, bu durumun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi durumunda hangi ülkeleri de etkileyeceği de belli oldu.

her ne kadar bu durum Trump'ın bir atağı görünse de aslında bu işin altında yatan ve gün yüzüne çıkacak olan karşı ataklar gerçeği ortaya çıkacak

ABD'NİN MÜŞTERİLERİ AYAKLANDI

Çin'e yönelik yapılan bu yaptırım aslında onları fazlaca etkilemeyecek gibi görünüyor. Çin'in bu karara tepki olarak ABD'den en çok alınan ürün olan soyanın ithalatında sınırlandırmalar getirmesi bekleniyor.

Uygulamaya tabii olan esas materyal çelik, Almanya için önemli bir kayıp oluşturabilecek. Özellikle Alman Çelik Birliği'nin, Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Birlik, AB'nin misilleme yapmasını istedi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'da konuya ilişkin harekete geçerek, işçi haklarının savunulması yönünde adım attı, ABD'ye yönelik karşı adımın atılması da yakın zaman içerisinde bekleniyor.

Bunlarla birlikte, Brezilya Sanayi Bakanlığı, Brezilya'nın gümrük vergilerine ilişkin tek başına ya da diğer ülkelerle ortaklaşa hareket etmeyi düşündüğünü belirtirken, İsveç'in ünü Electrolux firması bu kararın ardından ABD'de yapmayı düşündüğü 250 milyon euroluk mutfak aletleri yatırımını durdurma kararı aldı.

TRUMP'IN AKILSIZCA HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergilendirmeye yönelik attığı bu adım her ne kadar iç piyasadakilerin elini kısa vade için kuvvetlendiriyor gibi görünse de, uzun vadede ABD'yi krizlerin beklemesinden endişe ediliyor.

Zira bu uygulama Avrupa dahil olmak üzere bir çok bölgeyi etkilerken, bu bölgede bulunan büyük ölçekli ülkelerin vergilendirmeye kızması, ABD ile olan ticari ilişkilerde büyük yıpranmalara sebep olacak.