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Trump'ın damadı FBI soruşturmasına takıldı

ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanı ve damadı Jared Kusner'in Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler incelenecek.

27.05.2017 - 14:39
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Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddaları ile yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Trump'ın damadı FBI soruşturmasına takıldı

ABD basınında yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten müfettişler Trump'ın damadı ve yakın danışmanı olan Jared Kushner'in "önemli bilgilere sahip olabileceğini" fikrinde birleşiyor. Bu iddalara rağmen Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmiyor.

SORUŞTURMA İÇİN KUSHNER'İN GÖRÜŞMELERİNE ODAKLANILDI

25 Mayıs'ta Washington Post'ta yer alan bir habere göre, soruşturmanın Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklandığını belirtti.

Trump'ın damadı FBI soruşturmasına takıldı

Gorkov'un başında bulunduğu Vnesheconombank, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası ABD'de dönemin Obama yönetiminin almış olduğu yaptırımlar kapsamındaydı.

KUSHNER'İN TÜM GÖRÜŞMELERİ PAYLAŞILABİLİR

NBC'ye konuşan ancak ismi verilmeyen yetkililer, müfettişlerin Kushner'e yönelik bir suçlamada bulunma amacının olmadığını belirtti. Avukatı Jamie Gorelick, Kushner'in bu görüşmelerle ilgili her türlü bilgiyi ABD Kongresi'yle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın damadı FBI soruşturmasına takıldı

(Washington Post konuyla ilgili bir grafik hazırladı)

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